Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
04.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:01
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı-İslahiye kara yolu şehir merkezi yol ayrımında N.M'nin kullandığı 27 SH 894 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Kazada sürücü N.M. ile yanında bulunan annesi E.M. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA