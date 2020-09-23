Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı

23.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay istikametine gitmekte olan Hüseyin Güzel (66) idaresindeki 31 ADR 03 plakalı tır, İslahiye-Nurdağı kara yolunun Göltepe mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Güzel, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen sürücü, Gaziantep'e sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cimilli İbo Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 10:35:30. #1.15#
title