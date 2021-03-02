GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi
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GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi

02.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:51

Polis ekiplerinin makaron ve sigara kağıdı ele geçirmesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekiplerince bir işyerinde ve depoda yapılan aramada bandrolsüz 500 bin makaron ve 283 bin gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

Polis ekiplerinin makaron ve sigara kağıdı ele geçirmesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekiplerince bir işyerinde ve depoda yapılan aramada bandrolsüz 500 bin makaron ve 283 bin gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde ve depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron ve gümrük kaçağı sigara kağıdı olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gümrük kaçağı bandrolsüz 500 bin makaron ve 283 bin gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.U. adlı şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi
GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi
GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi
GAZİANTEP - Gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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