Gaziantep'te FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

29.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:14
Gaziantep'te FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün askeri öğrencilerden sorumlu "doktor" konumundaki sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün askeri öğrencilerden sorumlu "doktor" konumundaki sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, askeri öğrencilerin dersleriyle ilgilendiğini, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın 3 ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, "Yunus" kod adıyla örgütün askeri öğrenci yapılanmasında "doktor" konumunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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