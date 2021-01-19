Gaziantep'i beyaza bürüyen kar hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini dün gece kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için kentin yoğun kavşaklarında önlem aldı.

Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu; uçuşlar rötarlı gerçekleştiriliyor.

Bu arada, kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal