Gaziantep'i beyaza bürüyen kar hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep'i beyaza bürüyen kar hayatı olumsuz etkiliyor

19.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:00
Gaziantep'i beyaza bürüyen kar hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini dün gece kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için kentin yoğun kavşaklarında önlem aldı.

Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu; uçuşlar rötarlı gerçekleştiriliyor.

Bu arada, kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Melis İşiten Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'i beyaza bürüyen kar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:02:30. #1.15#
title