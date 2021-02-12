Galatasaray, Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ: BU DÖNEMDE SPONSOR DESTEĞİ KULÜPLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu dönemde sponsor desteğinin kulüpler için çok önemli olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Sponsorlara ve teknoloji konusunda Batı dünyasına karşı bir direniş gösteren gençlere destek mahiyetinde buradayım. Help Steps'in Türk olmasından da müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Ben bu gençlere güveniyor ve inanıyorum" dedi.DORUKHAN ACAR: GÜNLÜK ATTIĞINIZ ADIMLARI, BAĞIŞA ÇEVİRİYORSUNUZ VE O KULÜBÜMÜZE GELİR OLARAK YANSIYOGalatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, 2,5 yıldır yürüttükleri dijital projelerle sarı-kırmızılı kulübe önemli katkı sağladıklarını belirterek, "Bu anlaşma da bizim için önemli. Burada günlük attığınız adımları, bağışa çeviriyorsunuz ve o kulübümüze gelir olarak yansıyor. İşin ikinci tarafı taraftarı sağlıklı yaşamaya yönlendiriyor. Sonuç olarak yaptığınız şey adım atmak. Bütün akıllı telefonlarda çalışıyor, bütün uygulama marketlerinden indirilebiliyor" diye konuştu. GÖZDE VENEDİK: İNSANLAR SADECE YÜRÜYEREK SİSTEMDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KULÜPLERE DESTEK SAĞLIYOR

Help Steps'in adım atarak para kazandıran bir uygulama olduğunu ifade eden Gözde Venedik ise "2020 yılının ocak ayında yayına girdik. Bir yılda yaklaşık bir milyon kullanıcı sayısına ulaştık. İnsanlar sadece yürüyerek sistemdeki sivil toplum kuruluşları ile kulüplere destek sağlıyor. Galatasaray Kulübü'nün de katılmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Galatasaray'ın da katılmasıyla Türkiye'nin en büyük üç kulübü artık iyilikte rekabet edecek"şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK