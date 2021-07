Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli açıklamalar

"Tarihin en önemli sponsorluklarından birini imzalayacağız""Dışarıda Galatasaray 'ın tartışılmamasını istiyoruz""Kişilerin kendi menfaatleri, kişisel çıkarları, Türk futbolunun bekasının önüne geçmiş durumda federasyonda"- Federasyonu ibra konusu"Galatasaray'a yakışan bir isim sponsorluğunu yakında açıklayacağız""Sadece bu sene için değil 3 yılı düşünerek transfer yapıyoruz"- "Herhangi bir A.Ş. kurulma konusu, genel kurul konusudur"- Ahmet Nur Çebi açıklaması"Gedson transferinde iki sıkıntı oldu""Slavia Prag başkanıyla görüştük"- Kurzawa, Aanholt ve Alioski açıklamasıKaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas , Türk Telekom Stadyumu'nda yönetimdeki ilk 1 aylık dönemlerini değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.Bu toplantının kendi arzusu olduğunu belirten başkan Burak Elmas, "19 Haziran'da seçim oldu, 22 Haziran'da mazbatamızı aldık. 26 gün, 19 iş günü geçti. Bu çok kısa bir zaman olabilir ama beklentinin farkındayız. Göreve geldikten sonra da bütün camiamızla ciddi şekilde çalışmaya başladık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tespitler yapmamız gerekiyordu. Bilmediğimiz detaylar da vardı. Bu kısa sürede bu detayları öğrenme şansımız oldu. Organizasyon içerisindeki eksikleri tespit ediyoruz. Geldiğimiz dönemde ciddi şekilde tenkit edildiğimizi gördüm. 10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimizi söylediğim demeçteki eleştirileri haklı buluyorum fakat yapmak zorunda olduklarımızı da anlatmak istiyorum. Göreve geldiğimiz an ilk önce borçsuzluk kağıdını almamız gerekiyordu. Bunu almak için 75 milyon TL ödeme yaptık. 80 milyon ödemenin de vadesini yeniden yapılandırarak bu borçsuzluk kağıdını aldık. Bir takım vergi davalarınızı da mahkemede görülen sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Aynı şekilde Oğulcan'la ilgili federasyon kurullarının kararları da mahkemede sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Yoğun çalışmalarda ilk haftada bu süreçleri geçtik. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu."FUTBOL TAKIMIMIZIN BÜTÇESİNİN YÜZDE 48'İNİ 4 OYUNCUMUZA MAAŞ OLARAK ÖDÜYORUZ"Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kulüpte karşılaştıkları tabloyu aktaran Elmas, "Biz anlaşmaları incelediğimizde şöyle bir tabloyla karşılaştık; Yüzde 25 sapma dahil harcama limitimiz 547 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde, Bankalar Birliği'ne verilmiş taahhütte, geçmiş sezon futbol giderlerinin yüzde 20 ufaltılması, bu da 480 milyon TL. Birinci problem burada başlıyor. İkinci problem ise mevcut futbol ailesi giderlerimiz. Bu da 590 milyon TL. Bunun dışında da futbol takımımızın bütçesinin yüzde 48'ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz. Ayrıca menajerlik ücretleri 31 milyon TL. Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra prensipte anlaşmış olduğumuz oyuncularla finalize etmek için, PSV maçına kadar lisanlarını çıkarmak için çalışmalara başladık. Burada birkaç sorun yaşadık. Bu durumu bilen kulüplerin ciddi bonservis ücretlerini artırdığını gördük. Anlaşmış olmamıza rağmen istediğimiz rakamlara gelemedik" açıklamasında bulundu."10 GÜN İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"Teknik direktör Fatih Terim ile kararları birlikte aldıklarını vurgulayan Elmas, şöyle devam etti: "Hocamızla beraber birlikte bütün kararları ortak alıyoruz. Hocamızla ilk gün yaptığımız görüşmede şöyle bir mutabakat yaptık; Bizler bugünü kurtarmak için değil geleceği başarılarla dolu olacak şekilde kurmak istiyoruz. Bu kadar kısa sürede bütün bu arzularımızı düşündüğünüzde, sadece elde piyasada olan oyuncularla ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Galatasaray'ın geleceği için bugün mutlu olmak adına Galatasaray'ı tehlikeye atacak miktarlar vermeyeceğiz ve cesur olup yapılanmaya gideceğiz. Önümüzde çok önemli bir maç var ancak sırf bu maça yetiştirmek için de stratejimizden, hedefimizde vazgeçmeyeceğiz. Hocamız çok iyi oyuncularla oynamak isteyebilir ama tüm şartları uydurarak Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocamız da bunu anlayışla karşılıyor. Tekrar '10 gün' söyleminden dolayı bir üzüntü yarattıysam tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum.""TARİHİN EN ÖNEMLİ SPONSORLUKLARINDAN BİRİNİ İMZALAYACAĞIZ""Yapısal birçok şeyle ilgileniyoruz" diye sözlerini sürdüren başkan Elmas, "30 milyon TL nakdimiz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü itilaflı davalarımızdan dolayı blokeli durumda. Her sene 10 milyon TL'miz bu şekilde blokeli durumda. Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık, bunu çözmek için uğraşıyoruz. Bunun dışında bir diğer eleştiri de hazır olduğunu söylediğim stat isim hakkı ve forma sponsorluğudur. Bu imzalamış olduğumuz protokol yürürlükte ancak geldiğimizde mevcut sponsorlarımızla anlaşmamız gereği bu sözleşmelerimizle ilgili hukuki süreci tamamlamamız gerektiğini öğrendik. Bu yüzden gecikme oldu. Tarihin en önemli sponsorluklarından birini imzalayacağız. İmza töreninde süreç hakkında detaylı bilgileri vereceğiz" dedi."DIŞARIDA GALATASARAY'IN TARTIŞILMAMASINI İSTİYORUZ"Seçim sürecinde diğer başkan adaylarıyla olan ilişkilerden bahseden Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Biz seçildikten sonra Galatasaray'ı birleştirme arzumuzu ortaya koyduk ve buna devam ettik. Herkese aynı mesafede davrandık ve yeni bir sayfa açtık. Ben mazbatamı alır almaz tüm başkan adaylarına birer teşekkür mektubu yazdım. Bayramdan sonra da teker teker davet edip, projelerinden faydalanmak istiyoruz. Bugün bildiğiniz gibi çok ciddi bir mücadelenin içine girdik. Bugün Futbol Federasyonu'nun değiştirmesini arzu ettiğimiz ciddi 5 konu var. Bu konuların değişmesi için ön planda olan bir Galatasaray görüyorsunuz. Bunları aşmak için tüm Galatasaray camiasının arkamızda olması gerek. Üyelerimizden bu konularda bizimle beraber olmalarını, eleştirilerini de direkt bize gelip yapmalarını, dışarıda Galatasaray tartışılmamasını istiyoruz. Galatasaray'ın konuları son derece açıkta konuşuluyor. Galatasaray içinde sosyal medyada ciddi bir bilgi akışı var. Bu bilgi akışını ne olursa olsun sona erdireceğiz. Bir diğer konu da transfer sürecindeki manipülasyon. Bazı menajer oyunları. Birbirinin işini bozmak için kendi oyuncuları seçilsin diye soysal medya aracılığıyla oyuncuları kötüleme, duygusallıktan faydalanarak Galatasaray'ı bir hareket tarzına mecbur etme alışkanlığı var. Biz buraya popüler olmaya değil, iyi bir gelecek için geldik. Galatasaray'ı sosyal medyada yaratılan algılarla, ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Birlikte yönetmek ve herkesin fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Herkesin buna alışmasını istiyoruz. Karşılıklı tartışarak doğruyu bulmak, fikirlerden faydalanmak istiyoruz. Şeffaflık konusunda hiçbir ödün vermeyeceğiz. Kaygılara gerek yok. Tüm Galatasaray'da ciddi bir değişim başladığını fark etmişsinizdir. Örneğin ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın sizlerin önüne çıkmasını hiç arzu etmiyoruz. Bunları genel kurullarda ve divan kurullarında yapmak istiyoruz. Zaten bunlar mecbur olduğumuz toplantılar. Bunun dışında geri planda kalmayı, oyuncularımızın ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz. İletişimle ilgili daha çok yolumuz var" ifadelerini kullandı."KİŞİLERİN KENDİ MENFAATLERİ, KİŞİSEL ÇIKARLARI, TÜRK FUTBOLUNUN BEKASININ ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA FEDERASYONDA"Oğulcan Çağlayan transferi konusunda da açıklamalarda bulunan başkan Elmas, "Oğulcan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Biz bu lisansı alacağız ama Oğulcan için üzülüyorum. Formda olduğu bir dönem. Fakat kişilerin kendi menfaatleri, kişisel çıkarları, Türk futbolunun bekasının önüne geçmiş durumda federasyonda. Bu sistemde mücadeleye devam edeceğiz. Kişilerle değil sistemle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.FEDERASYONU İBRA KONUSUFederasyonu ibra edip etmeme ile ilgili gelen soruyu ise Burak Elmas, "Evrakları inceliyoruz. Ek bir teklifleri var biliyorsunuz tüzükte. Onu da inceledik. Onu kabul etmeyeceğiz; onu buradan söyleyebilirim. Çünkü tahkim kurulu ve disiplin kurulu arasındaki bağımsız olmayan ilişkinin telafisi, başkan yerine yönetim kurulu tarafından atanan insanlarla veya onlara yemin ederek çözdürülmez. Orada daha ciddi bir reform arzu ediyoruz. Ara çözümler değil, nihai çözümler peşindeyiz. İbra konusunda ise evrakları inceledikten sonra diğer kulüp başkanlarının görüşlerini de aldıktan sonra bir karar oluşturacağız" diye yanıtladı."GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR İSİM SPONSORLUĞU YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yapılan anlaşma hakkında yöneltilen soruya ise Elmas şu cevabı verdi: "Hocamızla dönemizin boyu sürecek bir anlaşma yaptık; 3 senelik. Şu anda bütün bunların manipüle edilmemesi adına suskunluk içerisindeyiz. Bunun anlayışla karşılanmasını istiyoruz. Sponsorla ilgili ise hukuki bazı konular var. Yoksa diğer konuda bir sorun yok. Galatasaray'a yakışan bir isim sponsorluğu yakında açıklayacağız. Kasa kolaylığına gelince de şu anda Galatasaray'ın bütün nakit akışı Bankalar Birliği anlaşması gereği bankaların izniyle kullanılabiliyor. Hesaplara gelen paralara hakim değiliz. Kasa kolaylığı konusu çok ciddi anlamda zor. Bankalarla konuşarak bu nakdi gerekli olduğunda kulübün içine nasıl sokabileceğimizin görüşmelerini sürdürüyoruz.""SADECE BU SENE İÇİN DEĞİL 3 YILI DÜŞÜNEREK TRANSFER YAPIYORUZ"Rachid Ghezzal'ın transferindeki gelişmeler için ise Elmas, "Evet Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın oyuncuyu arzu etmesi, maliyet ve karakterinin Galatasaray'da oynamaya müsait olması kriterlerini göze alarak, yeni oyuncularla anlaşacağız. Bu transfer yaşayan bir süreç, bir anda bitiremiyorsunuz. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. En iyisini takıma katmak için çalışıyoruz. Aldığımız tüm oyuncular genç, aç ve Galatasaray'ın ileride gelir elde edebileceği oyuncular olacak. Bu konuda hocamızla da mutabıkız. Sonunda şu bilinsin ki Galatasaray bu sene yaptığı kadroyu, sadece bu sene için değil 3 seneyi düşünerek yapıyor" ifadelerini kullandı."HERHANGİ BİR A.Ş. KURULMA KONUSU, GENEL KURUL KONUSUDUR"Basketbol A.Ş. yapılanmasına da değinen sarı-kırmızılıların başkanı, "Basketbol A.Ş. konusunda ise herhangi bir A.Ş. kurulma konusu, genel kurul konusudur. Bunu genel kurul aşamasına getirmek istiyoruz. Şu an A.Ş. kurulmadan da başlatmış durumdayız. Erdem Timur ve Nef sponsorluğunda şu an basketbolda kurmaya çalıştığımız sistemi devam ettiriyoruz" dedi.ÇEBİ AÇIKLAMASIGhezzal transferi konusunda Beşiktaş Başkanı Çebi'nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Her takım arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir" diyen başkan Elmas, "Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz sene de bize oldu. Nezaket çerçevesinde yapmak önemli bunu. Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı ki bu konuda haklı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup, fiyat yükseltmeleri. Burada dikkatli davranmamız gerekiyor. Burada bütçeler belli zaten. Biz oyuncularla kendi şartlarımız uyarsa görüşmeye devam edeceğiz. Tüm başkanlarla şeffaf bir ilişkimiz var. Bu demek değildir ki Galatasaray'ın yapması gerekenlerden ödün vereceğiz. Galatasaray'ın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu."GEDSON TRANSFERİNDE İKİ SIKINTI OLDU"Gedson için görüşmelerinin devam ettiğini bildiren başkan Burak Elmas, "Benfica ile çok iyi ilişkilerimiz var, hocamızın çok iyi ilişkileri var. Burada iki sıkıntı oldu: Bir büyük kulübümüzün yüksek, ödeyemeyeceğini düşündüğümüz bir resmi bir teklifi oldu. Bunun belgeleri de mevcut elimizde. Centilmenlik iki taraflı olur. Arzu edenlerin bunu davranışıyla göstermesi gerekir. Bunun dışında ciddi bir yönetim değişikliği oldu. Rui Costa başkan oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'ın mali yapısına uygun şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Valentin Rosier transferiyle ilgili soruya ise Elmas, "Oyuncunun Galatasaray forması giymek istemesi çok önemli bir faktör. Her oyuncuda buna bakıyoruz. Başka bir takım ricasıyla transferden vazgeçmeyiz. Pilot takımlarla ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Eylül ayına kadar 1-2 takımı açıklamayı arzu ediyoruz. Pandemi sürecinden dolayı hem de o takımlarla yaptığımız anlaşmalar neticesinde bu sene içinde açıklamaya yapmayı arzu ediyoruz" diye cevap verdi."SLAVIA PRAG BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK"Nicolae Stanciu için Slavia Prag ile görüştüklerini söyleyen Burak Elmas, "Genelde menajer üzerinden yapmak yerine kulüp başkanlarını direkt arıyorum. Menajer savaşlarını engellemek için direkt biz arıyoruz. Galatasaray konuşurken aracı kullanmaya gerek yok. Sayın başkanla görüştük evet ve arzu ettiği minimum rakamla bizim verebileceğimiz rakam arasında fark var. Avrupa'da birçok ligde henüz transfer açılmadı. Bir erken başlamak zorunda kaldık. Bu ön eleme transfer sezonunu hareketlendiği dönemde hakikaten dezavantajlı bir durum yaratıyor. Bundan sonra daha ciddi daha doğru seçimlerle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.KURZAWA, AANHOLT VE ALIOSKI AÇIKLAMASI

Kurzawa, Aanholt ve Alioski transferlerinin sorulması üzerine ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Sol bek için 3 oyuncuyla da görüştük. Bazı şartlarımız var. Buna uyarlar mı bilmiyoruz. Her mevki için 2-3 oyuncuyla görüşüyoruz. Harcama limitinden dolayı göndermeye mecbur olduğumuz oyuncular, elimizi kilitleyen oyuncular var. Bazılarıyla ben birebir görüştüm. Onlar da teklifleri bekliyorlar" dedi.

