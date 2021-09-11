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Futbol: Süper Lig

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 86 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 62 Michalak), Bytyqi (Dk. 86 Barış Yardımcı), Çekiçi (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 86 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 62 Michalak), Bytyqi (Dk. 86 Barış Yardımcı ), Çekiçi (Dk. 62 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

Altay: Lis, Murat Akça, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 46 Eren Erdoğan), Cebrail Karayel, Naderi, Poko, Pinares, Kappel (Dk. 46 Björkander), Rodriguez (Dk. 46 Ahmed Rayan), Bamba (Dk. 76 Paixao)

Gol: Dk. 7 Soner Dikmen, Dk. 20 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 83 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmed Rayan (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 20 Poko, Dk. 78 Pinares (Altay), Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 72 Bytyqi, Dk. 79 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 4. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

59. dakikada Pinares'in ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'ten oyun alanına döndü.

76. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına şık ortasında, Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti.

83. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan topu kafa ile Rahmanovic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

90+2. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle bitti.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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