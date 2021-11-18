Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Çakır

16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: Caner Ak

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan

19.00 Manisa FK-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 Kasım Pazartesi:

19.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title