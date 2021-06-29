Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcıların, İsviçre maçını izleyen taraftarlara saldırdığı iddia edildi

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon kentinde, dün gece Fransa-İsviçre maçını izleyen taraftarların, aşırı sağcıların saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon kentinde, dün gece Fransa-İsviçre maçını izleyen taraftarların, aşırı sağcıların saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada, Merciere ve Monnaie sokaklarında maçı izleyen taraftarların başlarında kapüşon bulunan bir grubun saldırısına maruz kaldığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, kavgada sandalyeler ve demir sopaların da kullanıldığı görüldü.

Lyon basını, şiddet olayında bazı kişilerin yaralandığını, saldırganların kimliklerinin bilinmediğini yazdı.

Aşırı sağcılar "başka ülke bayrağı avına çıktı" iddiası

Ulusal Aşırı Sağ Gözlemevi Başkanı Thomas Portes, Lyon'da çekilen dün geceki görüntülerin savaş sahnesini andırdığını belirterek, aşırı sağcıların gençlere saldırdığını, Fransa kökenli olmayan kişi ve "başka ülke bayrağı avına çıktıklarını" ileri sürdü.

Sosyal medya iletişim ağı Telegram'da, olayı, neo-Nazi ve ırkçı grupları bir araya getiren bir kanal üslendi.

Fransa, normal zamanı 3-3 biten maçta penaltı vuruşlarıyla İsviçre'ye yenilerek Avrupa 2020 Futbol Şampiyonası'ndan elenmişti.

Maçta, Fransa'nın gollerini Cezayir asıllı Karim Benzema ile Gine asıllı Paul Labile Pogba kaydetmişti.

Lyon kenti, Avrupa 2016 Futbol Şampiyonası sırasında da Fransız holiganlarının İngiliz taraftarlarına saldırılarına sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru