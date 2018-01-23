Fransa'nın BM Daimi Büyükelçisi Delattre: "Müttefikler Arasındaki Birliği Korumak Hayati Önem...

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Büyükelçisi François Delattre, "Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı. BMGK'nın Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmeler ile insani durum ve erişimin sağlanması konularını ve Türkiye'nin Afrin operasyonunu görüşmek üzere 15 daimi ülkenin Büyükelçileri bir araya geldi. Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.

Toplantının ardından Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Büyükelçisi François Delattre, açıklamalarda bulundu. Delattre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkında, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da Suriye'deki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Delattre, toplantıda Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin görüşüldüğünü belirterek Suriye rejiminin askeri operasyonlarının neden olduğu insani trajediden, İdlib'in rejim tarafından rastgele bombalanmasından ve Doğu Guta'nın kuşatma altında olmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirten Delattre, Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını söyledi. Delattre, "Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor. Önceliğimiz DEAŞ ile mücadele" diye konuştu.

BMGK'nin ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklı bölgelerinde tırmanan askeri gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

Bütün tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirten Umarov, taraflara insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı. - NEW YORK