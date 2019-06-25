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Flash!DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

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DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi.


 


Kaynak: DHA
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