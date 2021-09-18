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FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

TEKERLEKLİ sandalye tenis milli takım oyuncusu, doğuştan spina bifida (ayrık omurga hastalığı) hastası Cihan Çakmakçı (16), 26 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

TEKERLEKLİ sandalye tenis milli takım oyuncusu, doğuştan spina bifida (ayrık omurga hastalığı) hastası Cihan Çakmakçı (16), 26 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Çakmakçı, 6 yıl önce fizyoterapistlerin kendisine tenis oynamasını önerdiğini ve kendisini geliştirdiğini belirterek, Benim için zor bir turnuva olacak ama başaracağımıza inanıyorum dedi.

Bartın Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, doğuştan spina bifida hastası Cihan Çakmakçı, fizik tedavi sürecinde 6 yıl önce fizyoterapistlerin önerisiyle tenis oynamaya başladı. Tekerlekli sandalye üzerinde tenis sporu yapmaya başlayan Çakmakçı, 2 yıl önce Junior Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na seçildi. Aynı sene İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen dünya şampiyonası müsabakalarında takım halinde dünya üçüncülüğü elde etti. Antalya'da 22 Eylül'de yapılacak milli takım kampına katılacak olan Cihan Çakmakçı, 26 Eylül'de İtalya'da gerçekleştirilecek olan BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası maçlarına katılacak. Cihan Çakmakçı, haftanın 5 günü antrenör Ali Güler'in öncülüğünde şampiyonaya hazırlanıyor.

'DOKTORUM ÖNERDİ'

Tenis serüveninin 6 yıl önce başladığını söyleyen milli takım oyuncusu Cihan Çakmakçı, 6 yıl önce hastalığım nedeniyle gittiğim fizyoterapist hocalarım bana tenis sporunu önerdi. Ben de o gün bugün tenis sporunu yapıyorum. Tenisi çok seviyorum. Tenisin zor ve kolay olan yanları da var ama ben bunu başardığıma inanıyorum. Benim için zor bir turnuva olacak. Öncesinde Antalya'da turnuvamız olacak. 2 yıl önce de İsrail'de takım olarak dünya üçüncüsü olduk. Antrenmanlarımız çok güzel geçiyor. Herkes tenis sporunu yapsın özellikle engelli insanlarımızın evde durmasınlar mutlaka bir spor dalı ile uğraşsınlar dedi.

'CİHAN'IN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM'

20 yıldır tenis antrenörlüğü yapan, 8 yıldır da engelliler tenisi için çalıştıklarını söyleyen Ali Güler, Engelliler tenisinde Türkiye'de ve dünyada güzel başarılar aldık. İyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Cihan Çakmakçı 2 yıl önce milli takıma seçildi. Cihan şu anda Bartın'ımızın gururu olmuş durumdadır. Cihan aslında zor bir sporu yapıyor ama bunu çok kolaylaştırdı. Kendisi tekerlekli branşında büyük engelleri aşarak, buraya kadar geldi. Cihan burada köyde kalıyor, koltuk değnekleri ile her gün buraya gelerek, burada antrenmanlara katılıyor. Kendisi bu işi severek yaptığı için başarısı da kolay geldi. Şimdi de Türkiye olarak Cihan'ı ve takım olarak güzel işler yapacağına inanıyoruz. diye konuştu.

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

FİZYOTERAPİSTLER ÖNERDİ, ŞİMDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

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