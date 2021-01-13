Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)

13.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:04
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)

HORTUM AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDUAntalya'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürdü.

HORTUM AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Antalya'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürdü. Kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 31 kilometreyi buldu. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan hortum ağaçların devrilmesine neden olurken, Fatih Ortaokulu Spor Salonunun çatısını uçurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle, apartmanların çatısındaki gütneş panelleri ve evlerin panjurları zarar gördü. Devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Fatma Ekmekçi, "Şimdiye kadar böyle bir şeye şahit olmadım. Her şey bir anda olup, bitti. Dışarı çıkıp, baktığımda ağaçlar devrilmiş, spor salonunun çatısı uçmuştu" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Kanye West İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:10:32. #1.14#
title