FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI

FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M., gözaltına alındı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M., gözaltına alındı. Çiftin kaldığı hücre evinde çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik 11 Haziran Cuma gecesi, Gaziosmanpaşa'da tespit edilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3  tablet ve 7  flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü-polis ekiplerinin operasyon anı-hücre evinde ele geçirilen dijital materyaller-hücre evinde yapılan aramalargözaltına alının Erdal M. görüntüsü

-genel ve detaylar


- İstanbul
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün Twitter talimatı deşifre oldu: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
FETÖ'nün Twitter talimatı deşifre oldu: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Fahriye Evcen
Spor Diego Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'NÜN 'SUR İÇİ AVUKATLAR GRUBU'NUN SORUMLUSU AVUKAT YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 12:00:29. #1.15#

title