Fatsa AK Parti Dedi, Kibar Başkan Oldu

Cumhur İttifakı AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar, yüzde 60.28 oy oranıyla başkan seçildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde 298 sandık kuruldu. 84 bin 155 seçmenin olduğu Fatsa'da toplamda 69 bin 658 kişi oy kullandı. Katılım yüzde 82 olarak gerçekleşti. Seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar bu oranın yüzde 60.28'ini yani 40 bin 168 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi. CHP Adayı Ahmet Canbaz seçimlerde ikinci olarak oyların yüzde 28.98'ini yani 19 bin 315 oy aldı. Saadet Partisi Adayı Hüseyin Akot seçimlerde üçüncü olarak oyların yüzde 7.49'unu yani 4 bin 988 oy aldı. Büyük Birlik Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayı Fatma Yümlü ise yüzde 2.39 yani 1591 oy aldı. Demokratik Sol Parti Adayı Mehmet Baştürk de yüzde 0.34 yani 225 oy aldı.

Fatsa'da partilerin belediye meclisi üyeleri oy oranları ise şu şekilde oldu: AK Parti yüzde 58.78-38 bin 817, CHP yüzde 28.26 - 18 Bin 660, Saadet Partisi yüzde 9.17 - 6 bin 54, BBP yüzde 2.51 - 1657. - ORDU

Kaynak: İHA