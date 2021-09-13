FATİH'TE YENİ BİR GENÇLİK MERKEZİ YÜKSELİYOR…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Fatih Mahallesine gençlerin kültürel, sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim ve kurs imkanlarıyla yeteneklerini ve zamanlarını değerlendirecekleri modern bir gençlik merkezi kazandırıyor.

Bölgeye değer katacak ve gençlere kültür-sanat, eğitim ve spor alanlarında hizmet verecek Fatih Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkanımız Hilmi Bilgin, 'Sosyal ve Engelsiz Şehir Projeleri kapsamında 4 bin metrekare alana inşa ettiğimiz merkezimiz gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Fatih Mahallesi Fetih Caddesi ve Akşemseddin Caddesinin kesiştiği noktada inşasına başlanan merkezde kütüphane, spor salonları, okuma salonlarının yanı sıra kurs atölyelerinde ücretsiz eğitim ve kurs hizmetleri de verilecek.

Engelli erişimine uygun bir projeyle inşa edilen merkezde içerisinde 5 adet derslik, 6 adet atölye, eğitim salonu, internet salonu, kitap cafe, kütüphane, öğretmen odası, bay-bayan fitness salonları, masa tenisi oynama alanı, çocuklar için spor kulübü, çocuklara özel oyun odaları, çocuk uyku odası, kafeterya ve diğer idari birimler yer alıyor.

Ayrıca kültür merkezi dışında 20 araçlık otopark mevcut olacak. Gençlerin okul dışında nitelikli etkinliklerle vakit geçireceği merkezin 2023 yılında açılması planlanıyor.

İnşaat alanında gezi ve incelemelerde bulunan Başkanımız Bilgin, "Hemşehrilerimize söz vermiş olduğumuz kültürel çalışmalarımıza yönelik bölgeye değer katacak ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Fatih Mahallemizde 4000 metre² alan üzerine inşa ettiğimiz 6000 metre² kapalı alan ve toplam ihale bedeli 17 milyon TL'ye mal olacak Fatih Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatımız inşallah gelecek yıl bu aylarda tamamlanmış olacak. İçerisinde fuaye alanlarımızdan konferans salonlarına, okuma salonlarından spor merkezlerine, fitness salonlarından kütüphanesine kadar bölgede yaşayan gençlerimizin ve özellikle kadın kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına hizmet verecek. Onların sosyal etkinlik alanı olarak kullanabilecekleri ders çalışabilecekleri kütüphane imkanından faydalanabilecekleri spor yapabilecekleri güzel bir tesisi bölgeyi kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz.

İnşallah 2022 yılı 29 Ekim tarihinde gençlerimizle birlikte kültür merkezimizi açmayı planlıyoruz. Gençlerimize mahallemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer mahallelerimizde gençlik ve kültür merkezi inşaatlarımızda hızla yükselecek. Kılavuz, Şeyh Şamil ve Huzur Mahallesi'ne hizmet edecek. Şeyh Şamil Kültür Merkezini, Orhan Gazi, Abdullahabi Gazi ve Seyrantepe Mahallesi'ne hizmet edecek. Alibaba Gençlik ve Kültür Merkezi inşaat ihalesini de bu yıl yaparak gelecek yıl hizmete açmayı planlıyoruz. Fatih Mahallemize değer katacak Gençlik ve Kültür merkezimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Oluşturma Tarihi : 13 Eylül, 2021

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