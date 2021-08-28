Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar
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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından notlar
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk kez 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk kez 11'de görevlendirdi.

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında müsabakaya sonradan dahil olan iki futbolcu, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk kez sahada yer aldı.

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.

Rıdvan Yılmaz 134 gün sonra 11'de

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı.

Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı.

Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.

Kenan Karaman kulübede

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı.

Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını unutmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma sırasında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı tişört giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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