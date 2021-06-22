Eskişehir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde 9 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınarak ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Ayrıca, PKK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yaptığı belirlenen ve merkezi Almanya'da bulunan 2 internet sitesi Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve yurt dışında yaşadığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Konyalı şehidin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan' dediği görüntüleri ortaya çıktı
Konyalı şehidin "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" dediği görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:37:38. #1.15#

title