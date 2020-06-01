Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı
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Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı

Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadıESKİŞEHİR'de, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, sokaklar ve caddeler kalabalıklaştı.

01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:02

Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı

ESKİŞEHİR'de, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, sokaklar ve caddeler kalabalıklaştı. Kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle banka önlerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30-31 Mayıs'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, Eskişehir sokakları kalabalıklaştı. Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararla kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu, 2 Eylül ve İsmet İnönü-1 Caddesi'ne konulan demir bariyerler ve polis kontrolleri de normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvaylarda, süreçle beraber sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1 koltuk boş bırakılırken, yeniden ayakta yolcu kabulüne başlandı. Kısıtlama sonrasındaki haftanın ilk gününde banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Caddelerde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlara maske takma zorunluluğunu hatırlatırken, kuyruklarda sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu. Yeniden açılan kafe ve restoranlarda ise yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

2 GÜNDE 139 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan Eskişehir Valiliği, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 139 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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