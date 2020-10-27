Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı, operasyonla indirildi

AFYONKARAHİSAR'da 6 katlı hastane binasının çatısına çıkan M.B. (53), kendisini terk eden eşinin dönmemesi halinde intihar edeceğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR'da 6 katlı hastane binasının çatısına çıkan M.B. (53), kendisini terk eden eşinin dönmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. Ayaklarını zaman zaman boşluğa uzatıp, oturan M.B., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarını karşılıksız bıraktı. M.B., polis özel harekat timinin operasyonuyla bir anlık dalgınlığından yararlanılarak, yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan 8 çocuk babası M.B., pandemi nedeniyle bir süreliğine cezaevinden izinli olarak çıktı. Yaklaşık bir ay önce eşi tarafından terk edilen M.B., öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar sonrası M.B.?nin Bulca'daki evine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler geldiklerinde M.B.?ye ulaşamayınca cep telefonundan aradı. M.B., intihar edeceği yönünde beyanının olmadığını ve Afyonkarahisar merkeze geldiğini söyleyerek, telefonunu kapattı.Akşam saatlerinde ise M.B.'nin kent merkezindeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nün 6 katlı binasının çatısına çıktığı belirlendi. Eşinin geri dönmesini isteyen M.B., gelmemesi halinde ise intihar edeceğini söyledi.'BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANAN POLİS ENSESİNDEN YAKALADI'

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri M.B.?nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak, beklemeye başladı. Müzakereci polis ve psikoloğun da olay yerine gelmesiyle M.B. intihardan vazgeçirilmeye çalışıldı. Ayaklarını zaman zaman boşluğa doğru uzatıp, oturan M.B., yaklaşık 2 saatlik uğraşa rağmen ikna edilemedi. İkna çalışmaları sürdüğü sırada M.B.?nin dalgınlığından faydalanan polis özel harekat timi harekete geçerek, M.B.?yi ensesinden yakalayıp, çekti. M.B. daha sonra özel harekat timi eşliğinde çatıdan indirilerek, polis aracına bindirildi. M.B. daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER