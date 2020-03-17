Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında
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Erzurum, Güncel

Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor.

17.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Erzurum'da

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 30 kişilik ekip, özel araçlarla kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli personel ile otobüs durakları, kurs merkezleri, otomatik para çekme makineleri, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Beledeye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamu neredeyse bütün alanlar ekiplerimizce ilaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sekmen, dezenfeksiyon sistemine sahip araçlarla ekiplerin okul, kütüphane, cami, eğitim ve kültür merkezleri gibi bütün ortak kullanım alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ettiğini aktardı.

Sekmen, kentteki dezenfeksiyon çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiriyoruz. Her türlü teknik imkana sahibiz. Grek toplu gerekse de bireysel tedbirler sayesinde bu süreci inşallah kazasız belasız atlatacağız. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uymalı ve üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeliyiz. Tehlike geçinceye ve bu virüs etkisini kaybedinceye kadar dişimizi sıkacak, günlük yaşam alışkanlıklarımızı geçici süreliğine değiştirmek zorunda kalacağız."

"Gerekmediği sürüce kalabalık ortamlara girmeyin"

Vatandaşlara Kovid-19'a karşı uyaran Sekmen, gerekmediği sürece kalabalık arasına girilmemesini ve özellikle kişisel temizliğe ve hijyene özen gösterilmesine dikkati çekti.

Sekmen, hastalık belirtileriyle karşılaşması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Virüsle mücadele edebilmenin ve onu etkisiz hale getirmenin yolu tedbir almak ve alınan tedbirlere de eksiksiz biçimde riayet etmekten geçiyor." ifadesini kullandı.

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Erzurum'da 'koronavirüs' dezenfekte timi iş başında

Kaynak: AA

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Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında

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