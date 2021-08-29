Erzincan'dan ayrılacak olan İl Jandarma Alay Komutanı Altıntaş için veda programı düzenlendi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına görevlendirilen İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş için veda programı düzenledi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına görevlendirilen İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş için veda programı düzenledi.

Düzenlenen programa; eşleriyle birlikte Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş katıldı.

Programda konuşan Vali Makas, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ile birlikte görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı