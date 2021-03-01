Ergani Kaymakamı Öztürk, köy okulunu ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Yayvantepe İlkokulunu ziyaret etti.