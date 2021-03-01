Ergani Kaymakamı Öztürk, köy okulunu ziyaret etti
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Ergani Kaymakamı Öztürk, köy okulunu ziyaret etti

01.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:22
Ergani Kaymakamı Öztürk, köy okulunu ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Yayvantepe İlkokulunu ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Yayvantepe İlkokulunu ziyaret etti.

Yayvantepe İlkokulunda incelemede bulunan Öztürk, koronavirüs tedbirleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırsal kesimdeki 26 İlkokulda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı hediye eden Öztürk, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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