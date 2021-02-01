Erdoğan: Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz
01.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:37
Erdoğan: Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz.
Erdoğan: Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay