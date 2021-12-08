BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,0282320,64AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1775620,56Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,0282320,64
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1775620,56
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2098680,42
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1603710,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1654460,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0317991,00
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0292001,00
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0137320,87
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0127920,51
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0977010,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0852523,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0970313,82
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0497013,58
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1432623,31
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2485963,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0447542,77
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0232932,49
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0400002,33
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0669042,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0570902,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0942402,16
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0502552,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0655602,05
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0347662,02
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0270351,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0275690,62
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0272690,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0755800,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0831170,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0819340,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0842910,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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