BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,0282320,64AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1775620,56Anadolu Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028232
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,177562
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,209868
|0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,160371
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,165446
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,031799
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,029200
|1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013732
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012792
|0,51
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,097701
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,085252
|3,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,097031
|3,82
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,049701
|3,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,143262
|3,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,248596
|3,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,044754
|2,77
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,023293
|2,49
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,040000
|2,33
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,066904
|2,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,057090
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,094240
|2,16
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,050255
|2,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065560
|2,05
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034766
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,027035
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,027569
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027269
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,075580
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083117
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081934
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,084291
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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