Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor
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Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor

Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Petgaz AŞ, yaklaşık 1,7 ton elektronik atığını, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışladı.

Petgaz AŞ, yaklaşık 1,7 ton elektronik atığını, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Petgaz'ın geçen yıl BDY Group tarafından satın alınmasının ardından şirketin fiziki şartlarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda kullanım dışı kalan, televizyon, yazıcı, bilgisayar kasası, faks makinesi, klavye, monitör ve kameradan oluşan yaklaşık 1,7 ton elektronik atık, TEGV'in "Atma Bağışla Projesi" kapsamında çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlaması amacıyla vakfa bağışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petgaz AŞ Terminal Müdürü Emin Gürcan Gürel, şirket olarak bu tür sosyal faaliyetleri artıracaklarını kaydederek, "Elektronik atıklarımızı bu şekilde değerlendirerek eğitime bir nebze de olsa yardımcı olmak bizi mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerin örnek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEGV Proje Yöneticisi Ebubekir Türk de Petgaz AŞ tarafından yapılan bağışın, TEGV'de 15 çocuğun bir yıllık nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayacağını belirterek, "Atma Bağışla Projesi, hem elektronik atıkların yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürülerek doğaya verilen zararın en aza indirilmesi hem de çocuklarımıza eğitim desteği sağlaması açısından çok önemli bir proje. Bu vesileyle PETGAZ'a ve tüm bağışçılarımıza çocuklarımız adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Atma Bağışla Projesi

TEGV, söz konusu projeyle evde, okulda ve iş yerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilişim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor.

Elde edilen hurda değeriyle çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği alması sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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