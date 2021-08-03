ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI
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ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da işçilerin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, önce otluk alanın, ardından Burdur Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek için stokladığı yaklaşık 5 ton ağacın yanmasına neden oldu.

BURDUR'da işçilerin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, önce otluk alanın, ardından Burdur Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek için stokladığı yaklaşık 5 ton ağacın yanmasına neden oldu.

Burdur Bağlar Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinde işçiler kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, otluk alanı tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi ailelere vermek üzere çeşitli alanlardan kestiği ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen yangında, ihtiyaç sahibi ailelere kış aylarında verilmek üzere stoklanan yaklaşık 5 ton ağaç yandı.

ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI
ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI
ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI
ELEKTRİK KAYNAĞI YANGIN ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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