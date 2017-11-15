Elektrik Akımına Maruz Kalan İşçi Ağır Yaralandı

Kırşehir'de Boztepe yolu üzerinde inşaat elektrik sistemlerini döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre H.A., adlı işçi Boztepe yolu üzerinde inşaatta elektrik sistemlerini döşerken akıma maruz kaldı. Elleri ve ayaklarında yanmalar meydana gelen işçi H.A., mesai arkadaşlarının 112'ye haber vermesi sonrasında ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İlk müdahalesi yapılan işçi H.A., durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya sevk edildi. - KIRŞEHİR