Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı - Haberler
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Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Şeyh Ali Septi Dergahı'na hediye edilen Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Cuma günü akşam namazından sonra salavatlarla açılan Sakalı Şerif, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekti. Dergah içerisine yapılan camlı özel bir bölme ile korunacak olan Sakal-ı Şerif'in bundan böyle yılın belirli günlerinde ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

(Yakup Sağlam/İHA)

Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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