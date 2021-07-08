Elazığ'da ETKİYAP başladı
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Elazığ'da ETKİYAP başladı

Elazığ'da ETKİYAP başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları ile Yaygınlaştırması Projesi (ETKİYAP) başladı.

Elazığ'da Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları ile Yaygınlaştırması Projesi (ETKİYAP) başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen ETKİYAP kapsamında Elazığ'da suni tohumlama çalışmaları başladı. Çalışmalarda suni tohumlama sertifikasına sahip 8 veteriner hekim ve 1 veteriner sağlık teknisyen görev aldı. Yine proje için 5 adet araç, 45 bin adet sperma, 10 adet sperma taşıma tankı, 3 adet sıvı azot depo tankı ve gerekli muhtelif malzemelerin sağlandığı bildirildi. 3 yıl sürecek proje ile hayvancılıkta verimin ve gelirin artırılması planlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, " Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu suni tohumlama projesi, ilimizin de içinde bulunduğu suni tohumlama uygulamaları yönünden dezavantajlı 42 ilde 2021 yılında başladı. Üç yıl sürecek projenin amacı sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılmasını sağlamaktır. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının korunması yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve e-ıslah uygulamalarından yararlanma oranlarında artış hedeflenmektedir. Proje kapsamında ilimizde Alacakaya, Arıcak, Keban ve Ağın ilçelerinde, suni tohumlama sertifikasına sahip 8 veteriner hekim ve 1 veteriner sağlık teknisyeni görev almaktadır. Proje için 5 adet araç, 45 Bin adet sperma, 10 adet sperma taşıma tankı, 3 adet sıvı azot depo tankı ve gerekli muhtelif malzemeler alınmıştır" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ETKİYAP başladı
Elazığ'da ETKİYAP başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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