Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası
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Türkiye, Elazığ

Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası

Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası Elazığ'a şehir dışından gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, kaldığı 5 katlı apartman karantinaya alındı.

03.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:22
Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası

Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası

ELAZIĞ - Elazığ'a şehir dışından gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, kaldığı 5 katlı apartman karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm tedbirler alındı. Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana il dışından gelen bir kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 katlı apartmanı karantinaya aldı. Polisin 24 saat nöbet tutmaya başlayarak binaya giriş ve çıkışları yasakladığı apartmanda, test sonucu pozitif çıkan kadının çocuğuna da test yapıldığı ve onunda testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kentte dün itibariyle şehir dışından gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınacağı Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından açıklanmıştı.

Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası

Kaynak: İHA

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Elazığ'da 5 katlı apartmana korona karantinası
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