Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Haberler | Güncel

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevsimin ilk kar yağdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevsimin ilk kar yağdı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Elazığ'da mevsimin ilk karı görüldü. Kent genelinde soğuk hava ve fırtına etkisini gösterirken Baskil'in Zeyve İçlikaval köyünde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Elazığ'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 8 derece en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi.

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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