Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. İstanbul aldığı puanla zirveye oturdu.

Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte düşükten yükseğe göre şehirlerin sırası.

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94

78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44

75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28

72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62

69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

66- MARDİN: Genel Endeks Puanı: 37,23

65- DİYARBAKIR: Genel Endeks Puanı: 37,38

64- GÜMÜŞHANE: Genel Endeks Puanı: 37,47

63- AKSARAY: Genel Endeks Puanı: 37,72

62- KARS: Genel Endeks Puanı: 38,24

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

61- TOKAT: Genel Endeks Puanı: 39,53

60- ÇORUM: Genel Endeks Puanı: 39,55

59- KARAMAN: Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ: Genel Endeks Puanı: 40,57

57- KİLİS: Genel Endeks Puanı: 40,96

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Türkiye Antalya Forbes Bursa Adana Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title