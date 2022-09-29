Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı
Ekonomi Haberleri
Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. İstanbul aldığı puanla zirveye oturdu.
Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte düşükten yükseğe göre şehirlerin sırası.
81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71
80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45
79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94
78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57
77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85
76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44
75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86
74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96
73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28
72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51
71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55
70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62
69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46
68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73
67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11
66- MARDİN: Genel Endeks Puanı: 37,23
65- DİYARBAKIR: Genel Endeks Puanı: 37,38
64- GÜMÜŞHANE: Genel Endeks Puanı: 37,47
63- AKSARAY: Genel Endeks Puanı: 37,72
62- KARS: Genel Endeks Puanı: 38,24
61- TOKAT: Genel Endeks Puanı: 39,53
60- ÇORUM: Genel Endeks Puanı: 39,55
59- KARAMAN: Genel Endeks Puanı: 39,97
58- TUNCELİ: Genel Endeks Puanı: 40,57
57- KİLİS: Genel Endeks Puanı: 40,96