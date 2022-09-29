Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. İstanbul aldığı puanla zirveye oturdu.