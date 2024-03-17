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TESK Başkanı: Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'ne giden en önemli adımdır

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunu vurgulayarak, şehitlerimizi saygıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunu ifade etti.

TESK Başkanı Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, 18 Mart 1915'te gerçekleşen Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirerek, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin canı pahasına savaşarak kazandığı Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımdır. Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin en ağır koşullarda bile yenilgiyi asla kabul etmeyeceğinin ve bağımsızlığımıza olan düşkünlüğümüzün tüm dünyaya ilanıdır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Çanakkale'nin her karış toprağında, ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine dört bir yanından şehitlerimizin kanı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahramanlık mücadelesini kutlamanın onuru ve gururu içerisindeyiz"

TŞOF Başkanı Apaydın da şanlı zaferin üzerinden geçen 109 yılda kahramanlık mücadelesini kutlamanın onuru ve gururu içerisinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizler Türk milleti olarak vatanı ve istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, mazlumun yanında olan, yurdu edindiği toprakları kanlarıyla sulayarak düşmana teslim etmeyen bir ecdadın torunlarıyız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sağlayan, canlarını ve arkasında bıraktıklarını düşünmeden vatan ve millet uğruna göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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