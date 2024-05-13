KAMUDA TASARUF PAKETİ NEDİR? Kamuda tasarruf paketi içeriği ne?
KAMUDA TASARUF PAKETİ NEDİR? Kamuda tasarruf paketi içeriği ne? Kamuda tasarruf paketi, kamu kurumları ve kuruluşlarının maliyetlerini azaltmayı hedefleyen bir dizi önlemi içerir.
Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyuruyor. KAMUDA TASARUF PAKETİ NEDİR? Kamuda tasarruf paketi içeriği ne? İşte ayrıntılar...
KAMUDA TASARRUF PAKETİ NEDİR?
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklanıyor.
MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
"En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz. TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var. Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır."
KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDU
- Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
- Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz
3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK
- Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
- Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
- Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı
- Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME
- İdari genişlemenin sınırlandırılması
- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
- Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
- Tüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
- Kamuda Tasarruf - Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevler
- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
- Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
- Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;
"Yaklaşık 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükumetler döneminde ise değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur. En sonuncusu 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile kamu harcamaları belli kurallara bağlanmıştır. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programımızın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade etmişlerdir. 6 Mayıs Kabine Toplantısı akabinde 'Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda' tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirtmişlerdir.
7 Mayıs tarihinde sosyal medya kanalıyla yaptıkları paylaşımda ise "bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken, diğer taraftan içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha az kaynak kullanarak daha fazla etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmışlardır. Birazdan sunulacak olan çalışmamız ilgili tüm kurumlarımızın katkısı sonucunda bu talimatın tekemmül ettirilmesi ile oluşturulmuştur."