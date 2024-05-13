Koç Metalurji'nin SPK tarafından onaylanan halka arz süreci tamamlandı ve şirket toplamda 125 milyon lot hisse sattı. Bu süreçte, halka arz sonuçları ve bireysel yatırımcılara dağıtılan lot miktarı belirlendi. Halka arzda, hisselerin 105 milyon lotu şirketin sermaye artışı ile, 20 milyon lotu ise ortak Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek satışla ilgili oldu. Şimdi, yatırımcılar borsada işlem görmeye başlamasını bekleyecekler. KOÇ METALURJİ KAÇ LOT VERDİ? Koç Metalurji borsada ne zaman işlem görecek? KOCMT halka arz sonuçları!

KOÇ METALURJİ KAÇ LOT VERDİ?

Koç Metalurji A.Ş'nin hisseleri için SPK onayı alındıktan sonra, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki gün süresince yatırımcılar talep topladı. Halka arzda paylar, 20,5 TL'den satışa sunuldu ve halka arz edilen 125 milyon TL nominal değeri payların tamamı satıldı.

Böylece Koç Metalurji'nin toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olarak belirlendi. Halka arz sürecinde toplamda 2.634.178 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirilirken, bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 34 lot (697 TL) dağıtılmış oldu. Bu bilgiler, Koç Metalurji'nin halka arz sürecinin detaylarını ve yatırımcılara dağıtılan pay miktarını göstermektedir.

BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koç Metalurji'nin borsa işlem tarihi henüz açıklanmamış olsa da, 16-17 Mayıs tarihlerinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR?

Koç Metalurji, 1993 yılında çelik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde 1994 yılında kurulan haddehanesi, yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca, şirketin Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu çelikhane tesisi ise yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahiptir. Koç Metalurji A.Ş, iç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı bir büyüme sergilemektedir. Bu tesisler aracılığıyla şirket, yüksek kaliteli çelik ürünleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve sektörde önemli bir konumda yer almaktadır.