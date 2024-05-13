İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI 2024! #9997 Öğretmen il içi TAYİN başvurusu NE ZAMAN? İl içi tayin başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci için duyuru yayınladı. Öğretmenlerin tercihlerine dayalı olarak gerçekleşecek olan il içi yer değiştirme başvuruları bugün itibariyle başladı. Bu süreçte, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınacak ve tercihlerine göre yer değiştirmeler yapılacak. Öğretmenler için önemli olan bu sürecin detayları duyuruldu ve başvuruların başlangıç tarihi belirlendi. İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI 2024! Öğretmen il içi TAYİN başvurusu NE ZAMAN? İl içi tayin başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için duyuruyu www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Başvurular, 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Bu süreçte, öğretmenler tercihlerini belirleyerek il içi yer değiştirme taleplerini iletebilecekler. Öğretmenler için önemli olan bu başvuru süreci, belirlenen tarihler arasında tamamlanacak.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından, atamalar 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Öğretmenler, bu adreslere erişerek il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin dikkate alması gereken bazı şartlar bulunmaktadır:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

Bu şartlar, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterleri belirtmektedir.