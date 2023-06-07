Tarım ve Orman Bakanlığı: Arz Güvenliği Daire Başkanlığı stratejik ürünlerin takibini yapıyor
Ekonomi Haberleri
Tarım ve Orman Bakanlığı, '7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nca hububat, yağlı tohum, baklagiller, sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünler gibi birçok stratejik ürünün takibinin yapıldığını duyurdu.
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, '7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bağlı Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nca hububat, yağlı tohum, baklagiller, sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünler gibi birçok stratejik ürünün takibinin yapıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada bir taraftan açlık sorunu yaşanırken her yıl milyonlarca insanın da gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Üretimden tüketime uzanan gıda zincirinin her aşamasında hastalık tehlikelerin bulunduğu ve tedbir alınmadığı durumlarda hastalıkların gıdaya bulaşmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği anlayışı doğrultusunda, gıda zincirinin her aşamasında gerekli kontrollerin yapıldığı kaydedildi. Türkiye'nin gıda güvenilirliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu vurgulanarak, "Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanmasında tüm paydaşların sorumlulukları bulunmakta olup ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi, gıda işletmelerine rekabet avantajı sağlanması, haksız rekabetin engellenmesi ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin kolaylaştırılması için Bakanlığımızca yoğun çaba sarf edilmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2023 yılında 'Dünya Gıda Güvenliği Günü' için 'gıda standartları hayat kurtarıyor' temasını seçmiştir. Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun gıda güvenilirliğine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" denildi.GIDA DENETİMLERİ'Alo 174 Gıda Hattı'na 14 Şubat 2009- 5 Haziran 2023 tarihleri arasında 2 milyon 902 bin 835 arama yapıldığı, aramaların 957 bin 904'ünün gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındığı ve başvuruların 954 bin 935'inin sonuçlandırıldığı bildirildi. 65 bin 143 başvuruda denetimler sonucunda cezai işlem uygulandığı belirtilerek, 59 bin 283'ü için idari para cezası, 4 bin 218'i için üretim/faaliyetten men, 1642'si için de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu işlemi uygulandığı açıklandı.'WhatsApp İhbar Hattı'na ise 8 Mart 2020- 5 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 71 bin 893 bildirim geldiği, bildirimlerin 18 bin 599'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındığı vurgulandı. Başvuruların 18 bin 242'sinin sonuçlandırıldığına dikkat çekilerek; 1554'ü için cezai işlem, 1529'u için idari para cezası, 20'si için üretim/faaliyetten men, 5'i için de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu işlemi yapıldığı belirtildi.ARZ GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI TAKİP EDİYOR
Ekonomik krizler, iklim değişikliğinin artan etkisi, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda arz güvenliğine yönelik endişelerin tüm dünyada arttığı kaydedilerek, "Ülkemizde arz güvenliğini tehlikeye sokabilecek beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak amacıyla çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle stratejik ürünlerde üretim ve fiyat dalgalanmalarının takibi, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin izlenmesi ve tarımsal piyasalarda manipülasyonların önlenmesi, krizlere karşı hazırlıklı olma ve anında müdahale mekanizmasının geliştirilmesi amacıyla bir süre önce kurulan Bakanlığımız bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Arz Güvenliği Daire Başkanlığı faaliyetlerini yürütmektedir. Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nca, hububat, yağlı tohum, baklagiller, sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünler gibi ana başlıklar altında olmak üzere birçok stratejik ürünün takibi gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.