Tarım ve Orman Bakanlığı: Arz Güvenliği Daire Başkanlığı stratejik ürünlerin takibini yapıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, '7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bağlı Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nca hububat, yağlı tohum, baklagiller, sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünler gibi birçok stratejik ürünün takibinin yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada bir taraftan açlık sorunu yaşanırken her yıl milyonlarca insanın da gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Üretimden tüketime uzanan gıda zincirinin her aşamasında hastalık tehlikelerin bulunduğu ve tedbir alınmadığı durumlarda hastalıkların gıdaya bulaşmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği anlayışı doğrultusunda, gıda zincirinin her aşamasında gerekli kontrollerin yapıldığı kaydedildi. Türkiye'nin gıda güvenilirliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu vurgulanarak, "Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanmasında tüm paydaşların sorumlulukları bulunmakta olup ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi, gıda işletmelerine rekabet avantajı sağlanması, haksız rekabetin engellenmesi ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin kolaylaştırılması için Bakanlığımızca yoğun çaba sarf edilmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2023 yılında 'Dünya Gıda Güvenliği Günü' için 'gıda standartları hayat kurtarıyor' temasını seçmiştir. Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun gıda güvenilirliğine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" denildi.

Ekonomik krizler, iklim değişikliğinin artan etkisi, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda arz güvenliğine yönelik endişelerin tüm dünyada arttığı kaydedilerek, "Ülkemizde arz güvenliğini tehlikeye sokabilecek beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak amacıyla çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle stratejik ürünlerde üretim ve fiyat dalgalanmalarının takibi, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin izlenmesi ve tarımsal piyasalarda manipülasyonların önlenmesi, krizlere karşı hazırlıklı olma ve anında müdahale mekanizmasının geliştirilmesi amacıyla bir süre önce kurulan Bakanlığımız bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Arz Güvenliği Daire Başkanlığı faaliyetlerini yürütmektedir. Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nca, hububat, yağlı tohum, baklagiller, sebze, meyve, hayvan ve hayvansal ürünler gibi ana başlıklar altında olmak üzere birçok stratejik ürünün takibi gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.