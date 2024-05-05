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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde dolu ve sağanak yağış tarım alanlarını vurdu

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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, birçok ekili araziyi vurdu. Arpa, buğday ve mercimek gibi ekili alanlarda hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, birçok etkili araziyi vurdu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçenin Ağartı, Bayırdüzü ve Sarıçanak mahalleri gibi ilçenin birçok yerinde ekili arazileri vurdu. Yüzlerce dönüm arpa, buğday ve mercimek gibi ekili alanlarda hububat yan yattı.

Bazı çiftçiler, ekinleri kontrol edip cep telefonuyla çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Hazro Tarım Doğal Afet Hava Durumu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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