Süt Üreticileri AB Kurumları Önünde İnek Maketleriyle Protesto Yaptı

Süt üreticileri, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması talebiyle Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde inek maketleriyle protesto yaptı.

Avrupa ülkelerindeki süt üreticilerini temsil eden derneklerin çatı kuruluşu Avrupa Süt Kurulunun (EMB) çağrısıyla protestoya katılan çok sayıda kişi, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, AP önüne 20'ye yakın plastik inek maketi yerleştirdi.

AB, Belçika, Fransa gibi çeşitli Avrupa ülkelerinin bayraklarındaki renklere boyanmış gerçek boyutlu maket ineklerin üzerine "adil süt" yazılması dikkati çekti.

Gösteriye, İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Litvanya, İrlanda ve Danimarka gibi ülkelerden süt üreticileri katıldı.

"Çiftçilere adil bir gelir" yazılı afişler asan göstericiler, AP önüne büyük saman balyaları da getirdi.

Süt üreticileri, maket inekleriyle AP yerleşkesi önünden ana yolları kullanarak AB Konseyi ve AB Komisyonu yakınına kadar yürüdü.

AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina yakınında sloganlar atan göstericiler, AB'den gıda üretimini çiftçileri zarara uğratan bir faaliyet olmaktan çıkarıp, adil ve karlı bir sektöre dönüşmesini sağlayacak çözümler geliştirmesini istedi.

Protesto nedeniyle AB kurumları girişinde sıkı güvenlik tedbiri alınması, bölgeye dikenli teller çekilmesi ve çok sayıda polis ekibi yerleştirilmesi dikkati çekti.

Gösteri nedeniyle AB kurumlarının olduğu bölgede trafik akışında ve toplu taşımada aksamalar yaşandı.

Öte yandan, Brüksel son dönemde çiftçilerin yoğun protestolarına sahne oluyor.

Çiftçiler özellikle büyük traktörleriyle şehrin ana yollarını trafiğe kapatarak sorunlarına dikkati çekmek üzere çok sayıda gösteri düzenledi.

Avrupa ülkelerinde de çiftçiler yoğun protestolar gerçekleştirmişti. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.