Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak sözlerine TOKİ kampanyası ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerimize, şehitlerimize ve gençlerimize özel kontenjanlar ayırdığımız kampanyamızın bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yeni eğitim öğretim açılışını İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitimde 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduk. Gençlerimizle bugünün ve geleceğin dünyasına dair ufuk turu yaparak 'oku, düşün, uygula, neticelendir' prensibimizi bir kez daha paylaştık.

"SOSYAL KONUTTA BAŞVURULAR 5 MİLYONA YAKLAŞTI"

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.

Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak."