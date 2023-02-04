Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: 'Esnafa 75 milyon TL destek sağlandı'

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren 545 işletmeye 2022 yılında toplamda 75 milyon 570 bin 938 TL destek sağlandığını söyledi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren 545 işletmeye 2022 yılında toplamda 75 milyon 570 bin 938 TL destek sağlandığını söyledi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, veri tabanına kayıtlı yaklaşık 3 bin 300 işletme olduğunu belirterek, 2022 yılında 121 yeni işletmenin de kurulduğunu dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "158 işletmeye KOSGEB destek programları çerçevesinde 4 milyon 300 bin 938 TL geri ödemesiz destek ödemesi yapılmış, 387 işletmeye de Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı çerçevesinde 71 milyon 270 000 bin TL geri ödemeli destek ödemesi yapılarak, toplamda 545 İşletmeye 75 milyon 570 bin 938 TL destek verilmiştir" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, 2023 yılında işletmelerin ve yatırımcıların KOSGEB'in imkanlarından daha etkin faydalanabilmeleri için başvuruların yakından takip edileceğini sözlerine ekledi. - SİİRT