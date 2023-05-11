Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 353,53 puan artarak 4.848,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 4.492,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.492,19, en yüksek 4.871,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,87 artışla 4.848,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,20, sanayi endeksi yüzde 6,57, hizmetler endeksi yüzde 6,28 ve teknoloji endeksi yüzde 6,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 417,27 puan ve yüzde 8,38 yükselişle 5.399,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.019 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.019 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kazançla 1 milyon 422 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,5252 lira, satışta 19,6034 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4997 lira, satışta 19,5779 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2520, dolar/yen paritesi de 134,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.