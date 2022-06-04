Pazarın ateşi söndü - Haberler

SAMSUN (İHA) – Havaların ısınmasıyla birlikte pazardaki sebze ve meyvelerin fiyatı düştü.

Birkaç hafta önce el yakan pazar fiyatları havaların ısınmasıyla birlikte düşüşe geçti. Özellikle yazlık sebzelerin tezgaha inmesiyle fiyatlardaki düşüş etiketlere de yansıdı. Yakın zamana kadar kilosu 70 liraya kadar ulaşan taze fasulye ve kıl biber 20-25 TL bandına kadar düştü. Pazarda hala en pahalı sebze taze fasulye olarak zirvedeki yerini korurken, salatalık türleri ise en ucuz ürünler olarak alıcı buluyor.

"Taze fasulye, kıl biber ve diğer sebzelerin ateşi söndü"

Sebze ve meyvelerde belirgin bir fiyat düşüşü yaşandığına dikkat çeken pazarcı Müjdat Akdeniz, "Pazar fiyatları geçen haftalara göre düştü. Havaların ısınması fiyatlara olumlu yansıdı. Önceden sadece 1 ilden sebze meyve geliyordu. Artık Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek geliyor. Yakında Çarşamba ve Bafra Ovalarından da mallar gelecek. İlerleyen haftalarda fiyatların daha da ucuzlayacağını düşünüyorum. Yakın zamanda özellikle kıl biber ve taze fasulye fiyatları 70 TL'ye kadar yükselmişti. Onların da ateşi söndü ve 20-25 TL bandına kadar indiler. Patlıcan da yine çok pahalıydı onun da fiyatı oldukça düştü" dedi.

"Fiyatlar bundan sonra da düşer"

Fiyatların ekim ayına kadar düşüşünü sürdüreceğini iddia eden pazarcı Oktay Bakan, "Şu anda fiyatlar oldukça düştü. Bu düşüşün sebebi hava sıcaklıkları. Yakıt fiyatları düşse sebze ve meyvelerin fiyatı daha da düşük olurdu. Çünkü Antalya'dan bir tır önceden 5 bin TL'ye geliyordu, şimdi ise 30 bin TL'ye geliyor. Fiyatların ekim ayına kadar kademe kademe ucuzlayacağını düşünüyorum. Şu an pazarın en pahalısı taze fasulye, en ucuzu ise salatalık diyebiliriz. Fasulye 30 TL'ye kadar çıkarken salatalık da 4-5 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ise sebze fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandığını ancak meyve fiyatlarının hala yüksek olduğunu ifade ettiler.

Samsun'un en işlek halk pazarlarından biri olan Modern Halk Pazarı'nda belli başlı ürünlerin ortalama fiyatı şu şekilde sıralanıyor:

Taze bezelye 10 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 12 TL, domates 10 TL, limon 7 adet 10 TL, kıl biber 25 TL, kabak 10 TL, soğan 5 TL, patates 10 TL, dere oto 3 TL, semizotu 8 TL, taze fasulye 25 TL, marul 5 TL, roka 5 TL, maydanoz 4 TL, sarımsak kilo 25 TL, taze soğan 3 TL, çilek 15 TL, erik 10 TL, muz 25 TL, karpuz kilo 6 TL, kavun kilo 12 TL, kayısı 25 TL, kiraz 25 TL, elma 12 TL ve portakal 7,5 TL." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi