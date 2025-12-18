Haberler

Medeniyet Teknopark girişimcileri Fas'ta yatırım ve fırsatları yerinde inceledi

Medeniyet Teknopark girişimcileri Fas'ta yatırım ve fırsatları yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medeniyet Teknopark, akademisyen ve girişimcilerden oluşan 18 kişilik heyetle Fas'a gerçekleştirdiği iş seyahati kapsamında Rabat, Kazablanka ve Marakeş'te temaslarda bulundu. Program boyunca kamu kurumları, üniversiteler, teknoparklar ve finans merkezleri ziyaret edilerek Türk girişimciler için yeni iş birliği ve pazara giriş fırsatları değerlendirildi.

Ziyaretin ilk gününde Medeniyet Teknopark heyeti, Türkiye'nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede Fas'ın ekonomik yapısı, Türkiye–Fas ilişkileri, yatırım ortamı ve girişimciler için sunulan fırsatlar ele alındı. Büyükelçi Kılıç, girişimcilerle tek tek görüşerek projelerini dinledi.

Aynı gün Ticaret Müşavirleri ile Hazine ve Maliye Müşavirleri tarafından Fas ekonomisi, iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli, pazara giriş süreçleri ve iş birliği alanlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bu temaslar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu.

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

ÜNİVERSİTE, TEKNOPARK VE FİNANS MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında UM6P – University Mohammed VI Polytechnic ziyaret edilerek üniversitenin teknopark yapısı, veri merkezleri ve yeşil enerji alanındaki çalışmaları yerinde incelendi. Heyet, Fas'ın teknoloji vizyonuna ilişkin kapsamlı sunumlar dinlerken, yeni ortaklık fırsatlarını da değerlendirme imkanı buldu.

İkinci gün Casablanca Finance City ziyaretinde Fas'ın finansal yapısı, üyelik koşulları ve iş birliği imkânları ele alındı. Ardından TECHNOPARK Maroc (MITC)'de karşılıklı kurumsal sunumlar gerçekleştirildi. Girişimci firmalar projelerini tanıtırken, düzenlenen B2B görüşmelerle somut iş bağlantılarının ilk adımları atıldı.

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

FİNTECH VE AR-GE ODAKLI TEMASLAR ÖNE ÇIKTI

Rabat programında Morocco Fintech Center'da finansal teknolojiler, regülasyonlar ve ortak projeler üzerine sunumlar yapıldı. Gerçekleştirilen networking görüşmeleri ile iki ülke ekosistemlerini yakınlaştıracak iş birlikleri değerlendirildi.

Technopolis Rabat ziyaretinde ise yaklaşık 100 hektarlık alanda faaliyet gösteren büyük firmaların Ar-Ge merkezleri gezildi. Girişimciler, potansiyel ortaklıklar için birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın devamında Université Internationale de Rabat ile akademi–sanayi iş birlikleri ve uluslararası ortak projeler üzerine kısa ve uzun vadeli planlar ele alındı. Günün sonunda Fas–Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede, bu yapıda aktif rol alma yönündeki karşılıklı beklentiler paylaşıldı.

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

"GİRİŞİMCİLERİMİZİ KÜRESEL PAZARLARA HAZIRLIYORUZ"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Fas programına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilerimizin sahada edindiği temaslar ve aldıkları geri bildirimler, küresel açılım noktasında doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Medeniyet Teknopark olarak girişimcilerimizi yalnızca yerel pazarlara değil, uluslararası arenaya da hazırlamaya devam ediyoruz."

Medeniyet Teknopark, önümüzdeki dönemde de girişimci firmaların küresel pazarlara erişimini artırmaya yönelik yurt dışı programlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in katılımıyla Fas'ın Rabat ve Kazablanka şehirlerinde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; Mohammed V University, Mohammed VI Polytechnic University ve Dar El Hadith El Hassania ile akademik iş birliği görüşmeleri yapıldı. Program çerçevesinde yükseköğretim, araştırma, inovasyon ve öğrenci–akademisyen değişimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkânları ele alındı.

Seyahate katılan girişimciler, Fas ziyaretinin kendileri için önemli bir vizyon kazandırdığını belirtti.

Vitelco Bilişim Kurucusu Genel Müdür Kamil Varol, Rabat'ta gerçekleştirilen teknopark temaslarının son derece verimli geçtiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Medeniyet Teknopark ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ekibinin titizlikle hazırladığı organizasyon sayesinde, ilk günden itibaren yoğun ve hedef odaklı bir program yürütüldü. Uluslararası bir operatörün Fas'taki iştirakleriyle birden fazla başlıkta iş birliği imkânlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Programın Büyükelçilik ve ticari müşavirlik ekiplerinin güçlü yönlendirmeleriyle başlaması da süreci bizim için çok daha anlamlı kıldı."

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Genex Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sümer, programın Afrika pazarına giriş açısından kritik temaslar sağladığını vurguladı:

"Bu ziyaretler sayesinde doğru iş ortaklarıyla iletişim kurma ve pazarda sürdürülebilir şekilde ilerleme konularında önemli bağlantılar elde ettik. Medeniyet Teknopark ekosisteminin sunduğu yönlendirme ve açtığı kapılar, süreci son derece verimli hale getirdi."

Yıldız Endüstriyel Ekipmanlar Genel Müdürü İlker Yıldız ise programın sonuç odaklı yapısına dikkat çekti:

"Bugüne kadar katıldığımız benzeri organizasyonlar arasında etkinliği ve somut çıktılarıyla öne çıkan bir program oldu. Gerçekleştirilen temaslar, firmamız için güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu. Bu tür uluslararası programların devam etmesini son derece kıymetli buluyorum."

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Developus İş Analisti Ilgın Tezel, Fas'ın sunduğu potansiyeline ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yaklaşımı dikkat çekici. Fintech alanında faaliyet gösteren bir firma olarak, Fas'ın hızla gelişen bir ekosisteme sahip olduğunu yerinde görmek bizleri son derece memnun etti. Önümüzdeki dönemde güçlü iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

Medeniyet Teknopark, Fas'ta İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Kanal 7'nin dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7'nin dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi

Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Ünlü komedyene hapis şoku
Polis zulayı patlattı, kapıcı dairesi 'zehir deposu' çıktı

Kapıcı dairesi zehir deposu çıktı
O bölgede hesaplar Türkiye olmadan yapılamıyor!

O bölgede hesaplar Türkiye olmadan yapılamıyor!
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
title