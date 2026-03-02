Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
Güncelleme:
Orta Doğu'daki savaşta tüm dünyanın korktuğu haberi İran verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurdu. Açıklamada, "Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız." dedi.

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapatılmıştır, geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

ABD ve İsrail ile savaşında saldırılarını artıran İran, elindeki en büyük kozunu oynadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları, "Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

