Hacılar Türkiye'den Hediyelik Eşya Almayı Tercih Ediyor

Hac ziyaretlerini yerine getirip yurda dönen hacıların birçoğu yakınlarına getirdiği hediyelik eşyaları sanıldığı gibi Mekke ve Medine'den değil daha uygun olan Türkiye'den alıyor. Hacılar, Suudi Arabistan'da alışverişe ayıracakları zamanı daha çok ibadet yaparak geçiriyor.

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizalarını yerine getiren hacıların yurda dönüşleri devam ediyor. Yakınlarına kutsal topraklardan hediyelik eşya getirmek isteyen hacıların uğrak noktası da memleketlerinde bulunan hediyelik eşya satan iş yerleri oluyor. Suudi Arabistan'da hediyelik eşya fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları Türkiye'de hediyelik eşya satan iş yerlerine yöneltirken hacılar daha çok seccade, renkli tespihler, akik kaplı asalar, inci, gümüş takılar ve kokulara ilgi gösteriyor.

Hacdan dönen akrabası için hediyelik eşya alan Halil Kaya, "Akrabalarım hacdan geldi, Arabistan'dan alışveriş yapmadılar çünkü orada fiyatların iki katı olduğunu söylüyorlar. Biz de memleketimizde alışveriş yapıyoruz, fiyatlar da daha uygun oluyor hem de çeşit daha fazla" dedi.

Toptan hac malzemesi satan esnaf Murat Çevik ise yurda dönen hacıların Mekke ve Medine'den alışveriş yapmayıp vakitlerini daha çok ibadet ile geçirdiklerini söyleyerek, "Hacılarımızın bir kısmı yurda döndü, dönüşler de şu an devam ediyor. Hacılarımız genelde alışverişlerinde bizleri tercih ediyorlar. Sebebi de hediyelik eşyaları Arabistan'da iki katına almak zorunda olmaları. Bu nedenle hacılarımız Yozgat'ımızda bizi tercih edip alışverişlerini buradan yapıyorlar. Bizim buralar daha ekonomik, istedikleri gibi alışverişlerini yapıyorlar. İş yerimizde her türlü hac malzemesi bulunuyor, seccade, teşbih, kına, yüzük her şey elimizde mevcut, hacılarımıza yardımcı oluyoruz. Onlar alışveriş yerine daha çok ibadetleriyle uğraşıyorlar, kimse orada alışverişle uğraşmak istemiyor. Bu şekilde daha güzel ibadetlerini yerine getiriyorlar. Hacı adayları hediyelik eşyaları Türkiye'den tercih ediyorlar, bizlerden de alışveriş yapmaları kendileri için de çok makul oluyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT