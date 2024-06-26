Üye Girişi
Haberler

Hacılar Türkiye'den Hediyelik Eşya Almayı Tercih Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac ziyaretlerini tamamlayıp yurda dönen hacılar, hediyelik eşyaları Mekke ve Medine'den değil, daha uygun fiyatlarla Türkiye'den alıyor. Suudi Arabistan'da fiyatların yüksek olması nedeniyle hacılar, Türkiye'deki iş yerlerinden seccade, tespih, takı ve kokular gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Hacılar, alışveriş yerine daha çok ibadet yapmayı tercih ediyor.

Hac ziyaretlerini yerine getirip yurda dönen hacıların birçoğu yakınlarına getirdiği hediyelik eşyaları sanıldığı gibi Mekke ve Medine'den değil daha uygun olan Türkiye'den alıyor. Hacılar, Suudi Arabistan'da alışverişe ayıracakları zamanı daha çok ibadet yaparak geçiriyor.

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizalarını yerine getiren hacıların yurda dönüşleri devam ediyor. Yakınlarına kutsal topraklardan hediyelik eşya getirmek isteyen hacıların uğrak noktası da memleketlerinde bulunan hediyelik eşya satan iş yerleri oluyor. Suudi Arabistan'da hediyelik eşya fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları Türkiye'de hediyelik eşya satan iş yerlerine yöneltirken hacılar daha çok seccade, renkli tespihler, akik kaplı asalar, inci, gümüş takılar ve kokulara ilgi gösteriyor.

Hacdan dönen akrabası için hediyelik eşya alan Halil Kaya, "Akrabalarım hacdan geldi, Arabistan'dan alışveriş yapmadılar çünkü orada fiyatların iki katı olduğunu söylüyorlar. Biz de memleketimizde alışveriş yapıyoruz, fiyatlar da daha uygun oluyor hem de çeşit daha fazla" dedi.

Toptan hac malzemesi satan esnaf Murat Çevik ise yurda dönen hacıların Mekke ve Medine'den alışveriş yapmayıp vakitlerini daha çok ibadet ile geçirdiklerini söyleyerek, "Hacılarımızın bir kısmı yurda döndü, dönüşler de şu an devam ediyor. Hacılarımız genelde alışverişlerinde bizleri tercih ediyorlar. Sebebi de hediyelik eşyaları Arabistan'da iki katına almak zorunda olmaları. Bu nedenle hacılarımız Yozgat'ımızda bizi tercih edip alışverişlerini buradan yapıyorlar. Bizim buralar daha ekonomik, istedikleri gibi alışverişlerini yapıyorlar. İş yerimizde her türlü hac malzemesi bulunuyor, seccade, teşbih, kına, yüzük her şey elimizde mevcut, hacılarımıza yardımcı oluyoruz. Onlar alışveriş yerine daha çok ibadetleriyle uğraşıyorlar, kimse orada alışverişle uğraşmak istemiyor. Bu şekilde daha güzel ibadetlerini yerine getiriyorlar. Hacı adayları hediyelik eşyaları Türkiye'den tercih ediyorlar, bizlerden de alışveriş yapmaları kendileri için de çok makul oluyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Suudi Arabistan Alışveriş Türkiye Mekke Hac Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title