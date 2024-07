Gaziantep'te 2024 yılının ilk Antep fıstığı hasat edildi

Gaziantep tarımsal üretiminde önemli bir yer tutan Antep fıstığında 2024 yılının ilk ürünü hasat edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Teketaşı köyünden çiftçi Abdurrahman Açıkgöz tarafından yetiştirilen yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep Fıstığı Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Gaziantep ismiyle özdeşleşen, kent ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan 'Yeşil Altın' Antep fıstığında, 2024 yılının ilk erkenci ürünü hasat edildi.

Doğal rengine ve tadına hasat mevsiminde yaklaşık bir ay önce kavuşan sezonun ilk Antep fıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen ve Genel Sekreter Özgür Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, 2024 yılının ilk fıstığını yetiştiren çiftçi Abdurrahman Açıkgöz Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi

"Antep fıstığı bizim gözbebeğimiz"

GTB tarafından yılın ilk Antep fıstığına yönelik her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, "Antep fıstığı Gaziantep'in göz bebeği tarım ürünlerinin başında gelmekte. Bu topraklarda yüzlerce yıldır bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Antep fıstığının ilk hasadını bu nedenle her yıl adeta bir bayram sevinci içerisinde karşılıyoruz" dedi.

Antep fıstığının Gaziantep için tarımsal bir üründen çok daha öte bir değer olduğuna işaret eden Akıncı, "Ata yadigarı, kültürel ürünümüz Antep fıstığı bu topraklar için sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve marka değeri oluşturmakta. Şehrimizin ismini taşıyan, yeşil altın olarak gördüğümüz Antep fıstığı; güçlü sosyal ve kültüre etkileşiminin yanı sıra Gastronomi kenti unvanımızın da en büyük tamamlayıcı unsurudur" şeklinde konuştu.

Borsadan ilk fıstığa cumhuriyet altını ödül

Antep fıstığı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve çiftçiyi üretime teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak sezonun ilk kırmızı ben fıstığını yetiştiren üreticiyi ödüllendirdiklerini kaydeden Akıncı, amaçlarının hem Gaziantep Ticaret Borsasının kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği önemli bir geleneği yaşatmak hem de üretimi zor ve meşakkatli olan Antep fıstığını yetiştiren üreticiyi küçük bir hediyeyle de olsa onura etmek olduğunu söyledi.

Bu sene Antep fıstığında var yılı olduğunu hatırlatan Akıncı, bazı bölgelerde yaşanan dolu olayı ve kendini hissettiren iklimsel değişikliklerine rağmen verimli bir sezon geçmesini beklediklerini belirterek, üreticilere bereketli bir hasat mevsimi temennisinde bulundu.

İkinci defa ilk fıstığı yetiştirdi

Yılın ilk Antep fıstığını üreten çiftçi Abdurrahman Açıkgöz ise ikinci kez yılın ilk Antep fıstığını yetiştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Geçen yıl da Gaziantep Ticaret Borsasına senenin ilk mahsul Antep fıstığını kendisinin getirdiğini hatırlatan Açıkgöz, "Köyümüzde yıllardır Antep Fıstığı üretimi ile iştigal etmekteyiz. Yaklaşık 150-200 dönümlük bir bahçede üretim yapıyoruz. Bahçemizde bulunan fıstıkların bir kısmı Barak Yıldızı ismiyle adlandırdığımız özel cins fıstık ağaçlarından oluşmakta. Bu ağaçlar kendi cinslerinden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak hasada hazır hale gelmekte. Bu sene sabah erken dalından kopardığımız ilk kırmızı kabuklu fıstıkları borsaya getirdim. Geçen seneki ilk fıstığa göre göre bu seneki fıstıklarımız 10 gün daha önce olgunlaştı. Tüm çiftçilerimize kazasız ve verimli bir sezon diliyorum ayrıca Gaziantep Ticaret Borsamıza fıstık üreticilerimize gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren çiftçi Abdurrahman Açıkgöz'e tam altın takdim edildi. - GAZİANTEP