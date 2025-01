Gaziantep İhracatında Düşüş Devam Ediyor

Gaziantep ihracatındaki düşüş Aralık ayında da devam ederek 914 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 1,3 düşen Aralık ayı ihracatıyla Gaziantep, Ocak-Aralık döneminde 9 milyar 990 milyon 853 bin dolarlık ihracatla yılı kapattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 914 milyon 810 bin dolarlık ihracatla 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dolara ulaştık. Maalesef 10 milyar doların altında kaldık. Bir önceki yıla göre ihracatımız her ne kadar yüzde 0,8 düşse de bilinmelidir ki başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatçı üyelerimiz iyi bir performans göstermiştir. Rekabet gücü zayıflayan, finansmana erişemeyen, maliyet baskısıyla çarkları durmaksızın çalıştıran ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

Yaptığı açıklamada iş dünyası adına 2025 yılının da zorlu geçeceğini, dünya ekonomisinde toparlanmanın da yavaş olacağını vurgulayan Başkan Yıldırım, "2025 yılının da zorlu olacağı aşikar. Dünya ekonomisinde toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağı öngörülüyor. Türkiye ise ekonomik dengelenme sürecinde zorlu bir yolda ilerleyecek. Bu süreçte, ekonomik politikalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yapısal reformların devreye alınması kritik. Enflasyonla mücadele elbette öncelik olacak fakat reel sektörün talepleri de göz ardı edilemez. Üyelerimiz enerji, hammadde, lojistik ve akla gelen her kalemde artan maliyetlerle uğraşırken finansmana erişimde de sorun yaşıyor. Faizlerde her ne kadar düşüş yaşanmış olsa da krediler, yüksek maliyete rağmen ulaşılabilir değil. Umut ediyorum ki 2025 yılında Merkez Bankası'nın attığı adımı bankalarımız da atar. Biz her zaman olduğu gibi Gaziantep Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya, onların rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye, yollarındaki taşları temizlemeye hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP